«Buon senso e prudenza scongiurano le tragedie»

L'INTERVISTAPADOVA «Sarà banale, ma per non fare incidenti bisogna guidare con prudenza». Il comandante provinciale della Polstrada, Gianfranco Martorano, ricorda agli automobilisti le regole base della sicurezza sulla strada, invitando tutti a rispettarle perchè tragedie come quella di ieri mattina non si ripetano. Comandante, in 15 giorni ci sono stati otto incidenti mortali, com'è possibile un tale exploit?«Se è vero che gli incidenti sono una casualità, le loro cause non lo sono per nulla. Alla base dei sinistri c'è sempre qualche...