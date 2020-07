I PROGETTI

TREVISO Ca' Foscari vuole investire su Treviso, non certo andarsene: «Noi pronti a fare le valigie? Cado dalle nuvole». Il rettore Michele Bugliesi conferma che la Marca resta centrale per lo sviluppo dell'università veneziana. «C'è senza dubbio un tema che stiamo risolvendo con Cassamarca sugli spazi - sottolinea - aprendo anche ad un coinvolgimento più ampio con le istituzioni cittadine a partire dal Comune. Ho sentito ieri il sindaco Conte e ci vedremo tra pochi giorni». Ca' Foscari ribadisce la volontà di investire su Treviso grazie ad un board con più soggetti istituzionali. «Mi pare ci siano tutti gli auspici, e non ho dubbi che si traducano in atti conseguenti», conclude. Il progetto universitario di Treviso va avanti. E, nelle intenzioni della città, dovrà diventare la chiave per ripopolare il centro storico. Una riflessione su spazi e necessità è in corso, anche nella prospettiva di ospitare nuovi corsi di laurea. Ma il taglio della discussione è propositivo. Nessuno ha intenzione di veder conclusa l'esperienza quasi trentennale dell'ateneo veneziano in città.

L'ANNO ACCADEMICO

A conferma che i piani di Ca' Foscari per i prossimi anni sono chiari e concreti, due giorni fa Bugliesi con una diretta facebook ha presentato il nuovo anno accademico in tutte le sedi dell'università di Venezia, inclusa Treviso. Mascherine per tutta la durata della lezione, termoscanner, e un monte massimo di lezioni in presenza che dovranno essere prenotate una settimana prima. Le regole dell'ateneo si applicheranno in modo uniforme in tutte le sedi, inclusa quella della Marca. Nel chiarire tutte le criticità connesse alle misure di sicurezza e distanziamento imposte dal Covid, il rettore rassicura tutta la popolazione cafoscarina e in particolar modo le matricole. «Desideriamo che l'esperienza universitaria sia il più piena e proficua possibile- ha premesso - le contingenze ci obbligano ad un cambio di modalità nella fruizione, ma l'Università si sta attrezzando al meglio per poter continuare ad offrire una didattica di qualità». Bugliesi ha ribadito che i partner trevigiani sono sempre stati affidabili e che c'è l'attenzione di tutti i soggetti nella costruzione del campus universitario. La modalità di fruizione delle nuove lezioni, parte in presenza e parte in streaming dovrebbe al momento rendere meno impattanti i problemi legati alle sedi.

E. F.

