IL CASOUDINE Terremoto in Comune dopo l'inchiesta della Procura sul servizio mensa. Ieri l'assessore all'Istruzione Elisa Asia Battaglia ha restituito le deleghe che le erano state affidate dal sindaco nelle mani dello stesso primo cittadino Pietro Fontanini, che ha accettato le dimissioni assumendo per il momento i referati. L'epilogo di una giornata convulsa, costellata da vertici (quello in casa Lega e quello delle forze di maggioranza a...