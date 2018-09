Btp, non si ferma la fuga degli stranieri a giugno una emorragia da 35 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Non si ferma la fuga dai titoli di Stato: diminuisce lo stock di Btp, Bot e altri prodotti finanziari in mano a investitori stranieri. L'allarme, non nuovo, lo ha lanciato ieri Bankitalia nel supplemento dedicato al Fabbisogno e al debito pubblico che contiene i dati relativi al mese di giugno. A quella data l'ammontare dei titoli di Stato nel portafoglio di investitori non residenti è pari a 664,3 miliardi di euro, in calo dai 698,5 miliardi di euro rispetto al mese precedente. UN RECORDConti alla mano si tratta di una emorragia...