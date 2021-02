Brutta caduta. Al gruppo sportivo delle Fiamme gialle mancherà una delle punte di diamante della squadra agonistica: l'appuntato Sofia Goggia vittima appunto di un'incidente sugli sci. I commilitoni della Guardia di finanza avranno comunque altri loro portacolori da incitare, dal traguardo di Rumerlo, o impegnati negli altri incarichi che stanno svolgendo in Ampezzo in questi giorni. Il comando generale spiega lo sforzo compiuto per sostenere questa organizzazione: «Anche la Guardia di finanza è chiamata a fornire il suo contributo nel dispositivo di sicurezza predisposto in occasione degli ormai imminenti campionati Mondiali di sci alpino in programma a Cortina d'Ampezzo, ed il contesto montano in cui le forze di polizia opereranno durante tutto lo svolgimento di questa importante manifestazione va di pari passo con le specializzazioni dei militari delle fiamme gialle impiegati per l'occasione». Nel dettaglio, il Corpo schiera cento militari, venti dei quali del soccorso alpino Sagf della Guardia di finanza, che ha due stazioni a Cortina e ad Auronzo di Cadore, ai comandi della compagnia di Cortina. Ci saranno inoltre un medico e una ambulanza, che graviteranno nell'area delle competizioni. «La vigilanza dall'alto ed il supporto aereo per eventuali trasporti di emergenza o soccorso saranno invece assicurati dagli elicotteri delle sezioni aeree di Venezia e Bolzano. Il comando di questi velivoli è affidato a piloti addestrati al volo in ambienti montani precisa il comando generale le pattuglie a terra assicureranno invece la vigilanza nelle strutture ricettive, i servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle aree di gara e nelle loro adiacenze. Un'aliquota di militari concorrerà altresì al rafforzamento dei servizi di viabilità previsti sul territorio del comune di Cortina». M. Dib.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA