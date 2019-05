CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Brutta avventura per una studentessa danese, aggredita in pieno giorno in centro a Mestre e rapinata della collana che portava al collo. Erano le 18 di venerdì quando la donna, 21 anni, mentre si stava incamminando in via Genova verso il vicino supermercato è stata avvicinata da un nordafricano in bici. La giovane pensava che lo straniero volesse un'informazione, ma ha subito capito che le intenzioni dell'uomo erano diverse. Lo sconosciuto l'ha bloccata, le ha stretto le mani al collo e le ha poi strappato una collana d'oro con pendente, un...