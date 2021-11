Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Silvio Brusaferro, docente dell'ateneo friulano ormai diventato notissimo in Italia come presidente dell'Istituto superiore di sanità, misura le parole con i cronisti. Come vede i dati del Fvg? «Vediamo... Facciamo il monitoraggio e valutiamo. Certamente monitoriamo tutto il Paese, vediamo come evolve e valuteremo». Stop. Nel suo intervento, dal palco, anche Brusaferro, come Gabrielli, punta sulla responsabilità del singolo, perché «il...