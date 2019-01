Brusaferro, il traghettatore cresciuto nel sistema sanitario di Udine e Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE Classe 1960, Silvio Brusaferro si è laureato in medicina e chirurgia all'università di Trieste nel 1985, dove consegue poi, nel 1989, un diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva e, nello stesso anno il diploma in Tropical Medicine and Hygiene alla Liverpool School. Nel 1991, sempre all'ateneo triestino, consegue il diploma di specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera. Numerosi gli incarichi ricoperti attualmente, accademici e medici. Professore ordinario di igiene generale e applicata all'università di Udine...