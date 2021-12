Bruno Villois

Tra orsi e tori al Dow Jones, con prevalenza dei primi e ricaduta negativa sulle altre piazze finanziare del globo, inflazione in gran spolvero, tanto da essere confrontabile a quelle dei primi anni 90, costi energetici al galoppo e tensioni tra occidente e Paesi esportatori, trasporti e logistica in panne, con costi decuplicati e carenza di container, il tutto condito dalla quarta ondata del malefico virus killer, fissano le basi per creare un livello di forte fragilità all'intero sistema socio-economico europeo, con noi, che per la prima volta da molti decenni facevamo meglio degli altri, ad essere ora più colpiti degli altri.

Tutte le componenti descritte fanno presagire un sistematico rallentamento del Pil per il 2022 e di riflesso la tenuta socio-economica del nostro paese. Una dirompente inflazione cattiva, ovvero non stimolata dalla domanda, ma dalla speculazione sulle materie prime ed energia, sta incidendo sulla vendita al dettaglio, in primis dell' alimentare , con aumenti che oscillano tra il 5%,e il 10%, incrementi che potrebbero ulteriormente impennarsi nel caso non si riesca a raffreddare l'inflazione, animando uno stato di cose che porterebbe a ridurre la propensione ai consumi, a cominciare dai beni primari, a causa del calo del potere di acquisto. Dovranno essere le regioni settentrionali (...)

