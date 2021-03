Bruno Villois

L'idea di creare un ministero ad hoc per digitalizzare e quindi modernizzare il nostro Paese, non solo è condivisibile ma indispensabile, metterci a capo una persona che ha guidato uno dei primi gruppi al mondo della telefonia, la Vodafone, va sicuramente nella direzione giusta per non solo annunciare, ma per fare. Fare per la pubblica amministrazione arcaica nelle procedure ed efficienza, per l'istruzione, anch'essa legata alla buona volontà dei docenti e in ritardo sia nell'utilizzo delle strumentazioni informatiche, che nella didattica, per il controllo fiscale, contributivo e previdenziale le cui macchine gestionali hanno fatto passi avanti ma scarsamente connessi con il resto dell'apparato pubblico, a cominciare da quello della sanità e salute.

Basterebbero questi esempi per affermare, senza poter essere smentiti, che il sistema pubblico nei suoi infiniti gangli scarsamente operativi, opprimente nelle funzioni di controllo, assente nei rapporti con i cittadini, che sono i suoi veri datori di lavoro, necessita di un'accelerazione epocale in modo da poter ridisegnare il futuro del Paese. Ahimè anche il sistema imprenditoriale, in tutte le sue svariate connotazioni, non brilla di certo per anticipare i tempi,anzi sovente li rincorre senza mai riuscire a colmare il divario che cresce più rapidamente di quando si riesca a recuperare lo spazio e il tempo perduto.(...)

