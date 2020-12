Bruno Villois



Il dopo Covid è gia iniziato, ma lo scenario che si prospetta, dopo la virulenza, tutt'ora incorso,il futuro si appare meno roseo di come ci si era immaginati nel terzo trimestre quando la ripresa sembrava essere da oscar. Importante sarà avere ben chiaro alcuni grandi temi che si debbono tradurre in fatti concreti in grado di ridare smalto alla nostra economia e renderla profittevole. Mi riferisco agli investimenti, pubblici e privati, e ad una modernizzazione che cammini di pari livello con una formazione adeguata ai nostri tempi e in aggiornamento permanente, tutti temi che per essere attuati necessitano di strumenti e stimoli.

Tocca alla politica identificare percorsi da proporre alle categorie economiche, ovvero agli imprenditori, che siano consoni con il rischio e siano liberi da lacci e lacciuoli che fin'ora sono stati una palla al piede per chi doveva ogni giorno subirne le conseguenze e di fatto primi acerrimi nemici di una espansione compatibile del nostro sistema imprenditoriale.

L'insufficiente capitalizzazione delle nostre imprese ha tra le sue motivazione principali la tassazione eccessiva che fa coppia con la burocratizzazione extra large. Il Governo ha abbozzato l'idea di facilitare l'immissione di capitale di rischio consentendone la deducibilità dal reddito di chi lo conferisce, ahimè però si è limitato alle briciole, ammettendo solo il 10%, mentre sarebbe state indispensabile applicarlo per l'intero importo. (...)

