Bruno VespaUn sondaggio di Porta a porta' dice che oltre la metà degli italiani ritiene che la legge di bilancio aumenti le tasse, mentre soltanto un quinto è convinto del contrario. Questo accade per l'eccessiva mobilità dei provvedimenti (se annunci una tassa e poi la riduci, alla gente resta in mente la tassa e non la riduzione) e per la crisi di rigetto del pubblico dinanzi alla eccessiva litigiosità nella maggioranza. Con l'eccezione di Leu (ancora incredulo della sua posizione di governo), gli altri partiti sono in preda a una crisi...