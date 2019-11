CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Bruno Vespa So di rischiare la lapidazione da parte del lettore: l'ultima volta che si è votato in un referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, i favorevoli furono 31 milioni di persone, pari al 90,3 per cento dei votanti. Era il 1993 e la gente era giustamente furiosa per lo scandalo di Mani Pulite: perché finanziare i partiti con denaro pubblico quando questi rubano sulle forniture gonfiandone i prezzi? Posizione ineccepibile. Il pagamento delle tangenti si riversò indirettamente sui conti dello Stato facendo...