Bruno VespaMi telefona un ammiraglio della Guardia costiera andato da poco a riposo. Sa che sono molto vicino da sempre al Corpo e mi esprime tutta la frustrazione dei suoi colleghi per la storia della nave Diciotti. Come facciamo a non salvare chi sta in mare? Al di là degli aspetti umanitari, abbiamo l'obbligo giuridico di farlo. E una volta che abbiamo salvato questi migranti dove li portiamo?. Ho cercato di spiegare all'ammiraglio che il suo discorso è formalmente ineccepibile, ma avere mezzo milione di migranti che girano per le strade...