CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Bruno VespaIl primo miracolo di Gesù avvenne alle nozze di Cana. Secondo il vangelo di Giovanni (2,1) trasformò l'acqua in vino (buonissimo, com'è ovvio). Senza il miracolo, il banchetto nuziale sarebbe fallito, perché il vino era finito. Al tavolo della maggioranza il vino è finito dal 26 maggio, quando il 32 a 17 per il Movimento 5 Stelle del 4 marzo si è trasformato in un 34 a 17 per la Lega. Da un mese e mezzo il problema si è risolto alla bell'e meglio con bevande gasate e acqua minerale, ma sull'Autonomia o l'acqua diventa vino o...