Brunetta: «Un concorso internazionale di idee per una gestione più sostenibile»

IL COMMENTOVENEZIA Organizzare un «grande concorso di idee internazionale» sull'applicazione del contributo di sbarco che diventi un'«occasione di riflessione su quello che deve diventare uno strumento di sostenibilità per la città di Venezia». É la sfida cheRenato Brunetta (parlamentare di Forza Italia), entusiasta del nuovo provvedimento, lancia all'amministrazione di Luigi Brugnaro. «Va bene partire subito, come sta facendo il Comune, ma si sfrutti questo momento anche per aprire un momento di riflessione dei cittadini di Venezia e...