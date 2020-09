L'INTERVISTA

VENEZIA Il patto con il sindaco Brugnaro prevede che la Lega avrà il vicesindaco e gli assessori al Commercio e alla Sicurezza. Se il primo incarico è già sicuro per Andrea Tomaello, commissario provinciale del partito, tutto è in gioco per gli altri due posti in Giunta. Per loro è in corsa, e dato in forte ascesa, Riccardo Brunello, 32 anni di Mestre, commercialista, neo eletto consigliere comunale con 158 preferenze dopo due mandati consecutivi in Municipalità a Mestre Carpenedo in cui si è fatto le ossa.

Brunello, farà l'assessore?

«

Lo deciderà il partito, se proporre il mio nome e poi lo deciderà il sindaco Brugnaro a cui spettano le nomine. C'è questa possibilità e io ho dato la mia disponibilità. Dovessi essere chiamato, io sono pronto».

Sarebbe un doppio salto per lei.

«L'elezione in Consiglio comunale mi inorgoglisce. Se dovessi entrare nella squadra di governo della città darò il mio contributo, ma con piena libertà per le scelte del partito».

La Lega stavolta ha sostenuto da subito la riconferma del sindaco e ora vuole contare di più.

«L'alleanza è forte e compatta. Abbiamo chiesto due deleghe a noi care. Sul Commercio nella scorsa consiliatura abbiamo sbagliato qualcosa anche noi con le tre dimissioni in serie delle nostre esponenti. Sulla sicurezza sicuramente il sindaco ha fatto molto, la situazione rispetto al passato è cambiata, però bisogna fare ancora di più, i cittadini segnalano i problemi e chiedono risposte».

Il risultato elettorale, col 12%, è stato però al di sotto delle aspettative.

«E' vero. Puntavamo al 15-18%, ma in Comune è successo quello che è accaduto in Regione: lì Zaia ha cannibalizzato i voti, come qui Brugnaro ha avuto un consenso molto importante per la sua lista civica. Bravo lui. Noi abbiamo rappresentato un valore aggiunto in seno alla coalizione».

Cinque anni fa non c'era stato neanche l'apparentamento. «Qualcosa è andato storto e le colpe sono anche nostre. Adesso è tutta un'altra storia e i nostri numeri sono diversi, più consistenti. La nostra rappresentanza è significativa».

Dopo due esperienze in Municipalità, a questa tornata ha pensato di candidarsi in Comune.

«Sono iscritto e milito in Lega dal 2008. Da ottobre dello scorso anno opero a stretto contatto col commissario provinciale Tomaello per la riorganizzazione del partito sul territorio. Certi errori del passato vanno superati. Abbiamo fatto un lavoro chirurgico e costruito una bella squadra che ci sta dando tante soddisfazioni. Siamo molto contenti della nostra pattuglia di eletti tra Comune e Municipalità».

Con Tomaello, lei e il deputato e neo consigliere comunale Bazzaro, che terrà il doppio incarico, la nuova Lega cittadina sta ricostruendo la classe dirigente fondata sui giovani?

«E' un segnale positivo. Ci abbiamo messo la faccia, stiamo tutti lavorando tantissimo e ci auguriamo di portare a casa risultati molto concreti assieme al sindaco che guiderà la squadra di Giunta».

Alvise Sperandio

