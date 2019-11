Brugnaro vede anche Mattarella Commissione oggi in Senato con Zaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MISSIONE A ROMAVENEZIA Prima di gettarsi nella mischia di palazzo Chigi con l'attesa riunione del Comitatone, il sindaco Luigi Brugnaro è andato a raccogliere la benedizione del Presidente della Repubblica. Di questi tempi in cui la durata dei Governi si misura in mesi, Sergio Mattarella è l'unico punto di riferimento vero per una città disastrata come Venezia. QUIRINALELa giornata romana di Brugnaro è cominciata di buon mattino. Per prima cosa, una riunione in hotel con il suo staff tecnico per definire gli ultimi dettagli prima del...