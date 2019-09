Brugnaro: «Su Marghera Costa ha bloccato tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AUDIZIONEVENEZIA A Palazzo San Macuto, dove si riunisce la commissione parlamentare ecomafie, Luigi Brugnaro ha tenuto la scena per quasi due ore. Ha chiesto i fondi per completare i marginamenti di Porto Marghera e la riconvocazione di quella cabina di regia che dovrebbe riattivare bonifiche e investimenti per il «rilancio dell'area». Ha chiamato in causa il ministro all'ambiente, Sergio Costa, accusato di essere all'origine dello stallo, pur se con toni velati. Ha polemizzato, in questo caso a muso duro, con il senatore Andrea Ferrazzi,...