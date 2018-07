Brugnaro: «Sicurezza, il ministro Salvini sta seguendo la nostra rotta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SODDISFAZIONEVENEZIA Una sfilza di ringraziamenti a chi ha reso operativamente possibile il blitz delle forze dell'ordine in via Piave, ma anche alle parti politiche che l'hanno supportato. Così ieri in Consiglio Comunale il sindaco Luigi Brugnaro ha chiuso il suo intervento soffermandosi proprio sull'operazione antispaccio. «Ringrazio la procura della Repubblica - ha detto il primo cittadino - il capo della Polizia Gabrielli che ha mantenuto le promesse, l'ex ministro dell'Interno Minniti che ha operato a favore della città, il ministro...