L'ISTRUZIONE

VENEZIA (t.b.) La priorità è ora riaprire le scuole superiori. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nel corso di un confronto organizzato da Eureca (Europa etica dei cittadini e delle autonomie) dal titolo Com'è strategica Venezia ha parlato anche di covid e delle priorità. Alla domanda dell'ospite Angelo Polimeno Bottai, Brugnaro ha risposto: «L'obiettivo è riaprire le scuole superiori, domani noi sindaci delle principali città abbiamo un incontro con il ministro Azzolina, daremo il massimo contributo per raggiungere questo obiettivo».

Da sempre il sindaco si è battuto per chiedere la riapertura e il rilancio del commercio, dato che l'economia cittadina era in ginocchio, ieri invece la priorità è stata data alla scuola. Contestualmente, nel ribadire la massima disponibilità al dialogo al Governo, il sindaco ha proseguito: «La sanità ce la farà, sono fiducioso, è ovvio che chi esagera ci sarà sempre». Da ultimo, un passaggio l'ha offerto sulla posizione debitoria del Paese e sul legame alle future generazioni: «Bisogna ragionare su quello che stiamo facendo. Sono nemico del debito, dobbiamo riflettere su ogni euro, abbiamo esperienze che mettiamo a disposizione».

Ieri intanto, per tornare al fronte scolastico, un gruppo di studenti del liceo Stefanini si è ritrovato all'esterno dell'istituto per seguire insieme le lezioni a distanza. La protesta è stata indetta dal Coordinamento studenti medi «per rivendicare un reale diritto allo studio che la didattica a distanza non ci garantisce. Abbiamo deciso di tornare nelle nostre scuole per rivendicarle, in quanto spazi fisici e per tutto ciò che rappresentano, ovvero l'istruzione e l'educazione quanto la formazione come persone e individui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA