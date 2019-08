Brugnaro show: seduta interrotta dopo il diverbio con la Cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE Brugnaro aveva esordito rivolgendosi ai parlamentari 5 Stelle: «Non sono venuto qui per fare polemiche», ma alla fine sono scoppiate dopo che la deputata Elisabetta Maria Barbuto ha ripetuto quel che Toninelli ripete da tempo, ossia che non esiste un progetto sul canale Nord. E il sindaco di Venezia, ribadendo invece che il progetto c'è ed è stato elaborato e presentato a Roma dall'ex assessore Roberto D'Agostino, si è scaldato: «Voi dovete chiedere perché dopo un anno e mezzo il Governo non ha varato il Protocollo fanghi per...