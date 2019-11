Brugnaro scaccia la paura «È finita, la marea cala»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAVENEZIA «Domenica alle 13.30 è finita l'emergenza. L'acqua sta cominciando a calare e, come ha detto sabato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, i veneziani si mettono in ginocchio soltanto quando pregano».C'era un sorriso tirato, ma sincero, nel sindaco Luigi Brugnaro dopo il sopralluogo alla Fenice. Quello di ieri dovrebbe essere stato l'ultimo evento di marea di una settimana da dimenticare per Venezia. Martedì 187 centimetri, venerdì 154, ieri 150. Mai nella storia di questa città sono stati registrati tre...