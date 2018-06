Brugnaro rilancia l'Arsenale: «Qui tornerà la nautica Lusso e artigianato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RINASCITAVENEZIA Il nuovo Arsenale nascerà entro maggio. È per quella data, infatti, che un articolato progetto di rilancio diventerà realtà, trasformando una delle zone più suggestive della città nel cuore della nautica. In varie dimensioni e spazi.Ad annunciarlo, ieri sera, è stato il sindaco Luigi Brugnaro, giunto proprio all'Arsenale per compiere un tragitto sugli yacht della Ferretti che proprio in questi giorni ha scelto Venezia per festeggiare il traguardo dei 50 anni di attività nella nautica di lusso. È stato direttamente...