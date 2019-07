Brugnaro: ora basta alibi Navi, avanti con Marghera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEVENEZIA Le sorti di Venezia come sito a rischio espulsione per l'Unesco, l'organismo delle Nazioni unite per la cultura, si sono giocate ieri a Baku, capitale dell'Azerbaijan. Il Comitato per il patrimonio Mondiale, che è composto da 21 stati membri, riunito nella 43. sessione che durerà fino al 10 luglio, con una decisione unanime ha sposato la linea assunta dal Comune di Venezia, che nei mesi scorsi aveva inviato, tramite il governo, un corposo dossier sulle misure messe in campo dall'amministrazione targata Brugnaro per...