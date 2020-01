LA PROPOSTA

VENEZIA La città di Venezia proporrà a Liliana Segre la cittadinanza onoraria. Lo ha detto ieri il sindaco lagunare Luigi Brugnaro, dal palco del teatro Goldoni Per la celebrazione del Giorno della memoria. «La Comunità Ebraica di Venezia pagò un doloroso tributo alla politica della discriminazione e dell'odio - ha detto Brugnaro - La città ha oggi l'occasione per tornare a stringersi a voi in quel sincero abbraccio che non verrà mai a mancare. Ed è proprio con questo spirito e con la ferma convinzione che Venezia sarà sempre una città libera, democratica e capace di fare Memoria' dell'immane tragedia che fu la Shoah, che voglio annunciare la mia personale volontà di proporre al Consiglio comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre».

Una scelta su cui il sindaco ha ragionato da tempo. Un annuncio tra l'altro che giunge in un momento in cui Venezia è al centro di episodi a sfondo discriminatorio dai quali le istituzioni hanno preso con fermezza le distanze, per rilanciare la vocazione inclusiva della città: l'aggressione squadrista a San Marco all'ex deputato di Leu, Vincenzo Scotto, le offese e gli sputi in treno a una studentessa di origine cinese da parte di una banda di ragazzini e, da ultimo, gli sputi e gli insulti a una coppia cinese. Al punto che lo stesso Brugnaro, assieme al prefetto Vittorio Zappalorto, a margine della cerimonia non ha esitato a definire quest'ultimo episodio «vergognoso, da stigmatizzare assolutamente perché Venezia è, e rimane, una città aperta ed accogliente nei confronti di tutti quanti»(ne riferiamo nel fascicolo nazionale a pagina 8).

LA PROCEDURA

La voce di Venezia si è quindi unita al coro unanime di altre città italiane che di recente hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla senatrice a vita. Toccherà ora al Consiglio comunale votare il provvedimento. La volontà di invitare la senatrice a diventare veneziana è stata accolta con favore da Azione Venezia tramite il coordinatore veneziano Matteo D'Angelo e da Passaggi a Nordest, l'associazione civica che aveva consegnato 500 firme a favore dell'accostare la Segre a Venezia: «Auspicavamo che, alla vigilia del 27 gennaio, giornata della Memoria dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto, vi fosse un pronunciamento favorevole da parte della massima autorità cittadina. Così è stato e ne siamo felicissimi», ha commentato Stefano Tigani. Lo stesso legale ha poi aggiunto: «Si tratta per noi di una vera e propria azione di difesa e di presidio democratico dei valori sui quali basiamo la convivenza civile e culturale della nostra comunità. Azione resa ancor più necessaria in tempi nei quali vediamo riemergere in modo preoccupante gesti di intolleranza e di violenza che hanno investito di recente anche la nostra città».

IL MESSAGGIO

Liliana Segre è stato oggetto dell'inizio del discorso del sindaco al Goldoni, che ha ricordato il passato della senatrice a vita, sin da quando, giovanissima, fu deportata nei campi di sterminio e dai quali è sopravvissuta Davanti ad una platea gremita, il sindaco ha proseguito: «La nostra civiltà è stata capace dello sterminio», difendendo la memoria e l'obbligo morale di trasmettere quanto accaduto: «Tocca alla mia generazione, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, fare tesoro delle testimonianze dei sopravvissuti, difendere la verità storica e, soprattutto, educare i giovani a non rimanere mai più indifferenti». Il primo cittadino ha poi preso posizione contro il negazionismo: «Anche oggi, tenta di cancellare, soprattutto nella Rete, quella che è stata una delle pagine più buie della storia dell'uomo». Dopo la presa di posizione contro il fascismo, Brugnaro ha continuato: «Abbiamo il dovere, attraverso coloro che ancora possono raccontarci da sopravvissuti quelle orribili pagine di storia, di tenere alta la guardia contro ogni forma di antisemitismo, razzismo, violenza e discriminazione e, ancor di più, dobbiamo ricordare tutti quei veneziani non ebrei che oggi hanno l'onore di essere stati inseriti nell'Elenco dei Giusti tra le Nazioni». Da ultimo, il sindaco ha ricordato l'importanza della memoria: «Domani, 27 gennaio, Giornata della Memoria, è la giornata della difesa della libertà. Qui a Venezia la difenderemo ad oltranza, perché la Comunità Ebraica deve sapere che questa città sarà sempre casa propria».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA