Brugnaro: «Le regole vanno rispettate ma ci sono troppe competenze in acqua»

IL SINDACO VENEZIA «Non c'è dubbio che in laguna vada mantenuto l'ordine, che le regole vadano rispettate. Ma va anche detto che il rischio zero non esiste, che le indagini dovranno chiarire quanto accaduto domenica e che soprattutto questo è ancora il momento del lutto». Luigi Brugnaro è tornato ieri a parlare del tragico incidente costato la vita alla dodicenne Cecilia Piva.Poche battute con i giornalisti, al temine di una Giunta che, tra l'altro, ha ratificato anche l'annunciato accordo con il Provveditorato alle Opere pubbliche per...