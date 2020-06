MESTRE Incontro ieri nella sede degli artigiani mestrini in via Torre Belfredo, tra il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e la Giunta esecutiva della Cgia.

L'occasione ha consentito al sindaco di illustrare il lavoro svolto dalla sua amministrazione a pochi mesi dalla scadenza del mandato.

Il primo cittadino, in particolare, ha affrontato i grandi temi che ruotano attorno al futuro della città: dalle infrastrutture al rilancio del centro di Mestre per terminare con la Zona Logistica Semplificata di Porto Marghera, vero punto di snodo per il definitivo rilancio produttivo della terraferma veneziana. «Da parte nostra - segnala il presidente della Cgia, Roberto Bottan - abbiamo ribadito la necessità di incentivare il ruolo delle Pmi del nostro territorio, puntando sulla riqualificazione di Mestre e di Marghera, in modo tale da dare un'ulteriore chance a questa città che ha grandissime potenzialità ancora inespresse». Brugnaro ha poi ricordato che «buona parte dei progetti realizzati da questa amministrazione è stata rivolta a riqualificare la città di Mestre e a creare nuovi posti di lavoro». «Obiettivi - conclude Bottan - che in linea generale non possiamo che condividere, visto che anche a Mestre, come nel resto della nostra regione, il tessuto produttivo e commerciale è costituito in massima parte da piccole e micro attività che possono dare un forte contributo alla crescita e all'occupazione, sebbene gli effetti negativi del Covid debbano ancora farsi sentire».

