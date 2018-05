Brugnaro: «Il vetro di Murano non è in pericolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACO VENEZIA Non intende fare commenti prima che le indagini della magistratura si concludano, ma su una cosa il sindaco Luigi Brugnaro è sicuro: il vetro di Murano non è in pericolo.Negli ultimi giorni però, dopo lo scandalo del presunto nero in alcune vetrerie dell'isola, alcuni operatori del vetro hanno confermato che gli arrivi privati nelle fornaci sono diminuiti. LE INDAGINIA chi gli ha chiesto la posizione del Comune nella vicenda, Brugnaro ha risposto: «Non faccio dichiarazioni con l'inchiesta in corso. Le cose devono essere...