Brugnaro: «I varchi resteranno in estate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GESTIONE DEI FLUSSIVENEZIA Tornano i varchi per la deviazione dei flussi turistici, eccome se tornano. Non solo per il ponte festivo, quello della Festa della Repubblica il 2 giugno, ma per circa un mese e mezzo, buona parte dell'estate. Lo ha annunciato ieri il sindaco Luigi Brugnaro, nell'ottica del risparmiare le spese di installazione e rimozione continue dei portali e dei totem indicativi che erano già stati sperimentati il primo maggio, tra Piazzale Roma e Lista di Spagna. Per il prossimo ponte festivo da bollino nero in laguna saranno...