Brugnaro ha pagato e il reato si è estinto Le offese a Ferrazzi costano 90mila euro

IL CASOVENEZIA Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha dovuto sborsare quasi 90 mila euro per chiudere il processo che lo vedeva imputato di oltraggio a pubblico ufficiale in relazione alle frasi offensive pronunciate il 21 dicembre del 2016 contro il capogruppo del Pd in Consiglio comunale e attuale senatore, Andrea Ferrazzi.Ieri mattina il giudice del Tribunale di Venezia, Andrea Battistuzzi, ha dichiarato estinto il reato dopo aver accertato che Brugnaro ha risarcito Ferrazzi versandogli 40 mila euro (oltre a 25 mila euro di spese legali...