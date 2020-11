LA POLEMICA

VENEZIA Scelte «globali» che, come scritto nella mozione approvata lunedì sera a Ca' Farsetti, «per la loro portata vanno affrontate insieme, dai livelli differenti di amministrazione del Governo, della Regione e del Comune». Ma che se non sono condivise dalla città non s'hanno da fare. Si tratta di futuro del Porto, marginamenti, opere complementari del Mose, Comitatone e Grandi navi.

Un tema scottante quest'ultimo, sul quale ora il Consiglio comunale - attraverso la mozione passata con 24 favorevoli (12 contrari e 1 astenuto) - è pronto a scontrarsi con Roma. A dirlo è una stessa frase della mozione: «Il Consiglio comunale - si legge nel capitolo dedicato alle Grandi navi - ribadisce e diffida il Governo, ancora una volta, a perseguire soluzioni per il traffico crocieristico che non siano mai state sostenute dalle istituzioni del territorio». Un esempio? Il progetto Venis Cruise 2.0 - Duferco o altri progetti «di cui non è mai stato dichiarato il pubblico interesse perché sono fortemente impattanti sotto il profilo economico pubblico, paesaggistico, davanti le spiagge, che non tengano conto delle reali necessità della città nel suo complesso».

L'unica strada percorribile quindi è, per il parlamentino veneziano, quanto deciso nella seduta del Comitatone del 7 novembre 2017, più di tre anni fa, senza: a maggioranza le istituzioni votarono di chiudere ai grattacieli galleggianti il passaggio in bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, puntando sugli approdi in Marittima per le navi di piccole e medie dimensioni, dirottare le navi più grosse a Marghera attraverso il canale nord e lo scavo del canale Vittorio Emanuele III. «Ad oggi di tutto questo - continua la mozione - non è stato fatto nulla. È ora il momento ineludibile di affermare quale sia l'azione che il Governo e il ministero di Trasporti in particolare, intendono porre in essere per risolvere il problema del transito».

Ma non è solo Venezia contraria a progetti che non possono contare su un lasciapassare della cittadinanza.

A Cavallino-Treporti, lo spettro Venis Cruise 2.0 ha convinto la sindaca Roberta Nesto a scrivere una lettera al premier Giuseppe Conte, e a tutti i ministri interessati, per ribadire la contrarietà del Comune a questo progetto, annunciando anche l'intenzione a ricorrere alla Corte di Giustizia Europea.

«Ho ritenuto opportuno scrivere a tutti gli attori interessati - spiega la prima cittadina - considerato anche il dissenso unanime di tutto il nostro Consiglio comunale già espresso in passato. Ho inteso sottolineare come non ci siano valutazioni attendibili circa l'impatto ambientale che produrrebbe un simile intervento su un ecosistema così composito e fragile come quello del nostro territorio: se fosse ulteriormente e seriamente compromesso dalla realizzazione del terminal, dopo quanto già avvenuto con il Mose, anche una larga parte delle attività economiche che poggiano sul turismo estivo, ne sarebbero largamente danneggiate. È necessario anche ricordare come le infrastrutture qui siano deficitarie, non adeguate a sostenere un traffico terrestre, soprattutto logistico, che il terminal comporterebbe, senza peraltro alcun ritorno positivo in termini di posti di lavoro per i residenti».

Per questo è stato ribadito che il Consiglio comunale avvierà tutte le azioni percorribili affinché siano tutelate le prerogative del territorio. «Se necessario - aggiunge ancora Roberta Nesto - siamo disposti a far valere le nostre istanze anche alla Corte di Giustizia Europea, ma prima di fare un passo simile, auspicherei che i ministri interessati, ognuno per le proprie competenze vengano a Cavallino-Treporti e prendano atto di persona delle caratteristiche del nostro litorale e come di fatto il progetto Venis Cruise 2.0 sia inattuabile». Infine i dubbi sul fatto che il progetto possa essere inserito nel piano nazionale di ripresa: «L'Unione Europea conclude Roberta Nesto - individua quali priorità gli investimenti in campo sanitario, nel sostegno ai lavoratori e alle imprese e difficilmente un simile progetto potrebbe essere ricompreso».

Giuseppe Babbo

Nicola Munaro

