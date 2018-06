Brugnaro e la città dei turisti giovani «Mestre, sì agli hotel e meno pendolari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMOMESTRE «Il turismo non dev'essere un problema ma una grande opportunità. A Venezia, però, tutti parlano del mondo ma nessuno va in giro a vederlo». Altrimenti, secondo il sindaco Luigi Brugnaro ieri a Mestre all'inaugurazione del nuovo ostello Anda a due passi dalla stazione, vedrebbero con i propri occhi che strutture come questa sono «luoghi di qualità presenti nelle maggiori città del mondo, che attirano giovani, i millennial» o anche la generazione Zeta, sempre più giovane, «che non vanno a visitare solo piazza San Marco...