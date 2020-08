IDEE DIVERSE

MESTRE «Non sono loro che mi hanno chiesto di aiutarli ma sono io che ho chiesto a loro di darmi una mano ed ora con tante storie diverse possiamo sistemare la città». Si fa attendere Luigi Brugnaro all'incontro pubblico fissato ieri mattina all'Hotel Dei Pini di Mestre, ma al suo arrivo i 30 candidati presenti della lista civica Le Città sono indulgenti e lo accolgono con abbracci e strette di mano (con la mascherina). Il rapporto tra il sindaco di Venezia ed il fondatore e capolista della lista civica Roberto Pancera che lo sostiene risale ai tempi in cui il primo era alla guida di Confindustria Venezia ed il secondo faceva l'assessore a Ca' farsetti. Un rapporto che non si è mai interrotto e che ora si è consolidato con la costituzione di una lista civica i cui candidati, presentati ufficialmente ieri , sosterranno compattamente un secondo mandato del sindaco uscente. «Sono tutte persone competenti , non importa che siano di idee politiche diverse, noi non siamo per il pensiero unico, ma conta solo che conoscano bene la città - ha ricordato ieri Luigi Brugnaro per questo la lista Le Città è un caposaldo della nostra alleanza e anche grazie al suo appoggio mi ricandido per continuare il percorso di questi 5 anni. Il lavoro da fare non è finito ed ho in mente ulteriori modelli per affrontare problemi difficili da risolvere come quelli della sicurezza e del disagio sociale e per questo sono pronti i concorsi per assumere 85 vigili urbani e dieci assistenti sociali. In questi 5 anni sono stato attaccato con tante falsità ed in modo strumentale ma noi andiamo avanti lo stesso per ridare dignità a Venezia e farla diventare la città delle opportunità».

TANTE CITTA' IN UNA

La lista Le Città si presenta con 36 candidati al prossimo Consiglio comunale. Nasce due anni fa su iniziativa del capolista Roberto Panciera, già assessore al turismo e allo sport con la Giunta Orsoni, con l'obiettivo di costituire un contenitore di idee per la città di Venezia e di sostenere in pieno l'esperienza amministrativa del sindaco uscente Brugnaro cercando di favorirne la rielezione. «I nostri candidati provengono da tutto il territorio veneziano, da Malcontenta a Sant'Erasmo e hanno storie ed età diverse, dallo studente diciottenne, al professionista, al pensionato ha spiegato Roberto Panciera, coordinatore della lista civica ed in questi due anni di lavoro abbiano messo insieme un programma ed un gruppo di persone accomunate dalla convinzione che per completare il progetto di rilancio della città l'attuale sindaco avesse bisogno di un secondo mandato. Quando ho parlato di questo progetto a Luigi Brugnaro, ne è rimasto da subito entusiasta e così ho iniziato a radunare persone incontrate durante il mio mandato di assessore, che provengono da percorsi personali e politici diversi, dal mondo dell'associazionismo, dello sport e della cultura. E l'idea del nome della lista nasce dalla convinzione che all'interno del Comune di Venezia esistano più città, che vanno oltre il semplice dualismo tra Venezia e Mestre, perché ad esempio Marghera ha più abitanti di Spinea, Zelarino e Gazzera sono più popolose di Mirano, quindi siamo di fronte ad un agglomerato di città sotto l'egida della grande Venezia ed il nostro progetto è quello di tenere unita Venezia valorizzando tutte le città che la compongono».

Paolo Guidone

