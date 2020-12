LE REAZIONI

VENEZIA Ad un certo punto della riunione, il sindaco Luigi Brugnaro ha sbottato. In particolare quando si parlava di navi fuori dalla laguna e dell'eventualità di sottoporre a valutazione ambientale la soluzione del canale industriale Nord lato Nord da lui caldeggiata. Aveva anche mostrato a ministri e tecnici l'animazione con le navi che entrano da Malamocco, attraversano il canale dei Petroli e poi arrivano a Marghera (le più grandi) e in Marittima, attraverso il canale Vittorio Emanuele (le altre).

«Questa soluzione la vuole la città, mi hanno votato per questo - ha detto - e capisco che nel Governo ci sono problemi all'interno per accontentare i comitati, i matti che ci sono da queste parti. Ma non sono tanti, non sto rappresentando una parte politica, ma il lavoro».

Il sindaco, sanguigno di carattere, è stato in più di un'occasione richiamato dalla ministra Paola De Micheli, che presiedeva il Comitatone, a non usare espressioni esagerate. A lei Brugnaro ha rimproverato di non averlo mai voluto ascoltare su questo tema e di ascoltare tecnici che evidentemente non conoscono la laguna. La sensazione, anche per gli altri rappresentanti del Comune, gli assessori Michele Zuin e Simone Venturini, è che non ci fossero le idee chiare su cosa volesse dire fuori da San Marco e fuori dalla laguna.

A bocce ferme, però, Brugnaro ha constatato come la sua irruenza e la sua insistenza nel chiedere soluzioni e risorse per la città abbia portato al risultato.

«È stata una battaglia anche oggi - ha commentato una volta chiusi i lavori - due ore e mezzo di discussione sulle risorse e sulla nostra autonomia di poter decidere ciò che il potere romano cerca di impedirci di fare. Con l'aiuto del presidente Zaia qualche passo in avanti lo abbiamo fatto. Abbiamo intanto ottenuto che nel 2021 le navi possano ormeggiare con certezza in Tiv e in Vecon e poi per il 2022 c'è la soluzione del canale Nord da noi caldeggiata. C'è un po' di speranza, ma bisognerà presidiare bene perché vediamo continuamente salti in avanti».

Poi ha parlato della call internazionale per i progetti.

«Verranno ritenuti validi anche i progetti per porto Marghera e gli altri già presentati. Noi - ha ammonito - siamo indisponibili all'attracco di fronte a Cavallino di Duferco come alle banchine al largo delle spiagge di Chioggia. È Marghera la soluzione finale e noi lotteremo per questo. Quanto ai soldi, abbiamo avuto un piccolo acconto di 40 milioni e continueremo a batterci perché sappiamo di aver ragione».

«I Comuni di gronda dovranno essere rappresentanti anche all'interno della nascitura Agenzia per la Laguna». Questa la richiesta formulata dal sindaco di Mira Marco Dori presente insieme al collega di Jesolo Valerio Zoggia in rappresentanza dei Comuni della gronda lagunare nella riunione del Comitatone di ieri. Nel dicembre del 2017, la Commissione Bilancio a Roma aveva stabilito, che parte dei fondi destinati dalla Legge Speciale per Venezia fossero destinati anche ai Comuni di gronda, compresa Mira interessata da oltre 9 km di gronda lagunare mirese, da Punta Fusina a Punta S. Leonardo. Nei giorni scorsi anche il consiglio comunale di Mira aveva dato mandato al sindaco di chiedere che la Legge Speciale venisse finanziata, in modalità plurienne e strutturale, con almeno 150 milioni annui da destinare anche alla rivitalizzazione e al sostegno del tessuto economico, produttivo e sociale. Una posizione ribadita che ieri il sindaco Dori ha ribadito al Comitatone in vista dei nuovi finanziamenti. «Abbiamo colto con favore la notizia di ulteriori 40 milioni per il 2021, così come l'intenzione del Ministro De Micheli di renderli pluriennali ha sottolineato Dori Ma abbiamo anche ribadito, a nome dei Comuni di Gronda, la necessità di rendere strutturali e pluriennali questi stanziamenti, oltre quindi il 2024. Nel corso dell'incontro è stata sottolineata l'opportunità, da parte dei nostri comuni, di avere una propria rappresentanza nella nuova Agenzia per la Laguna». I sindaci dei Comuni di Mira e di Jesolo si sono anche espressi sulla scelta di avviare una soluzione transitoria per le Grandi Navi. «Si tratta di un passo in avanti sul dibattito in corso dal tempo ha spiegato il sindaco di Mira che comunque aiuterà a sgravare il transito delle grandi navi per il bacino di San Marco, fermo restando le garanzie per chi oggi lavora al Porto. Per le soluzioni a lungo termine abbiamo ribadito la necessità di garantire la centralità del Porto e della sua economia. Si dovrà infatti puntare ad una soluzione che sappia coniugare piena occupazione, sviluppo e tutela dell'ambiente e del territorio».

Dal Comitatone di ieri, che il sindaco Alessandro Ferro e il vice sindaco Marco Veronese hanno seguito in videoconferenza, arrivano nuovi fondi per Chioggia, ma non basteranno per tutte le necessità. «Al Comune di Chioggia riassume Ferro - arriveranno 5.666.666,67 euro per il 2020; circa 11 milioni per il 2021 e ulteriori 5.666.666,67 ogni anno fino al 2024».Un risultato che il sindaco considera positivamente ma che avrà bisogno di un potenziamento, allargando l'ambito dei possibili interventi della Legge speciale, in base anche al documento, votato all'unanimità dal consiglio comunale di Chioggia, che chiede «ulteriori 150 milioni in 10 anni, da ripartire tra gli enti locali, per il supporto alle aziende che investono in loco; contributi per locazioni o acquisto immobili; riconversione dei motori delle imbarcazioni; sostegno della residenzialità; iniziative di rivitalizzazione del tessuto socio-economico». «Per quanto riguarda la nuova Agenzia per la laguna di Venezia dice Ferro - concordiamo con il sindaco di Venezia per una partecipazione dei territori coinvolti. Abbiamo chiesto al Governo che sia prevista una rappresentanza degli enti locali che subiscono gli effetti dell'acqua alta, non solo Venezia, ma anche Chioggia e i comuni della gronda Lagunare».

Continuare la realizzazione delle opere di salvaguardia lagunare nel territorio e no alle grandi navi a Punta Sabbioni. È quanto ha ribadito la sindaca di Cavallino Roberta Nesto ieri pomeriggio durante la riunione del Comitatone. In base alla ripartizione delle risorse al Comune litoraneo spetteranno 1 milione e 775 mila euro. «Risorse che in parte saranno investite in progetti per il territorio ha detto la prima cittadina ci saranno poi interventi finanziati dal Provveditorato». Sulle opere da realizzare sono stati indicati i marginamenti e il rafforzamento dei canali lagunari, il ripristino delle zone compromesse e la realizzazione di opere di compensazione, comprese quelle previste a Punta Sabbioni per la presenza del Mose. «Abbiamo ribadito la nostra contrarietà conclude Roberta Nesto al terminal grandi navi di Duferco-De Piccoli. Gli incidenti dell'estate 2019, hanno evidenziato la complessità del sistema lagunare rispetto alle possibili conseguenze di incidenti causati dalle grandi navi, è emersa dunque la necessità di deflazionare il transito delle grandi navi in laguna. Questo progetto avrebbe pesanti ripercussioni per il sistema ambientale di Punta Sabbioni e per il nostro territorio».

