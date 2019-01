Brugnaro: cattivo maestro chi non non rispetta le leggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRODESTRAMESTRE «L'Anci ha preso atto che 400 sindaci hanno detto che l'Associazione deve restare autonoma e deve essere filo governativa, collaborativa, pur mettendo in evidenza le criticità dei territori e delle leggi. E la relazione del presidente Antonio Decaro ha condiviso questa posizione». Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, alla fine del comitato direttivo dell'Associazione dei comuni: «Non esiste che un sindaco dica non rispetto la legge, come non esiste che qualcuno venga sotto il Comune a dire Brugnaro e Salvini...