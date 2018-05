Brugnaro: «Calendario dei giorni no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACOVENEZIA La sperimentazione con i varchi a piazzale Roma e alla stazione si è conclusa e non è stato mai necessario chiuderli davvero. Il sindaco Luigi Brugnaro è molto soddisfatto, perché l'effetto di distribuire i turisti su una parte più vasta della città è stato raggiunto in modo indolore. Ora egli sta pensando a definire i prossimi giorni da bollino nero per poter comunicare al mondo che in quelle situazioni sarà meglio rinviare la visita a Venezia.«Non c'è stata nessuna azione coercitiva e la città non è mai stata...