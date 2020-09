BRUGNARO BIS

VENEZIA Per Luigi Brugnaro la soddisfazione è doppia: da una parte l'aver superato le stime degli exit poll, la cui forbice andava dal 49,5 al 53,5 per cento. Dall'altra, la consapevolezza che il risultato del 2020 non è un'attestazione di fiducia, ma una promozione a pieni voti da parte di una consistente fetta dell'elettorato per quello che ha fatto nei cinque anni di amministrazione. Il responso delle urne parla chiaro: con i suoi voti il sindaco uscente ha quasi doppiato in preferenze l'avversario Pier Paolo Baretta, che comunque si toglie la soddisfazione di essere stato il più votato a Venezia.

«Non arriviamo con un programma preconfezionato - ha esordito di fronte a giornali e tv - e ora abbiamo un'amministrazione molto più forte, con alleati fin dal primo momento, non raccolti al ballottaggio. I fucsia sono il primo partito di questa città con il 33 per cento e c'è un allineamento tra la città e la regione che non si era mai visto. Venezia può ricominciare a sognare».

VENEZIA RESTA ROSSA

La città storica ha dimostrato di essere l'unico posto dove Brugnaro non ha sfondato, anche per i buoni risultati a livello di territorio delle civiche. Ieri pomeriggio nella sua sede di via Poerio, ha fatto capire che intende fare i conti con i veneziani, o almeno una parte di loro. Dopo aver assicurato, come si fa di solito, che sarà il sindaco di tutti, quando gli è stata posta una domanda sul turismo Brugnaro è andato su tutte le furie, lanciando strali contro quei veneziani che in questi cinque anni lo avrebbero denigrato e messo in ridicolo. Per lui, la città storica che continua a colorarsi di rosso sulle mappe elettorali nonostante gli sforzi profusi e i risultati ottenuti è un boccone amaro e indigesto.

L'ATTACCO

«Se i cittadini del centro storico sono convinti che i problemi li risolvo io, stiano freschi - ha esordito - adesso la Municipalità di Venezia ci dirà se vuole i tornelli o no. Voglio sentirli. Basta con l'arriva Brugnaro, il provinciale, quello che viene dalla periferia, a risolvere i problemi del centro storico. È finita questa storia. Io i cassonetti a Venezia non li pulisco più. Li ho puliti 5 anni. Adesso voglio vedere quanti veneziani della Municipalità, del Pd ecc vengono a pulire con me. C'è gente, dei gruppi, sempre quelle persone, che accompagnano le troupe televisive a vedere solo i luoghi brutti di Venezia. Allora, è chiaro che se ci mettiamo a fare la ricerca del cassonetto o della cosa fuori posto la troviamo. Se veramente avete a cuore il futuro del centro storico di Venezia e ci abitate - ha proseguito - basta mangiare e mettere in tasca. Che si tirino su le maniche. Sul turismo apriamo un dialogo, perché la città ha già risposto, ma vogliamo che chi guadagna si tiri su le maniche».

L'APPREZZAMENTO

Tanti i ringraziamenti di fronte alle telecamere da parte del confermato sindaco: alla sua squadra, alla maturità della gente delle città di Venezia, alla sua famiglia che lo ha supportato e... sopportato, ha detto scherzosamente rivolgendosi alla moglie.

«Questa si conferma un'amministrazione a guida civica. Ho sempre detto che non ho tessera politica, semmai la mia vicinanza è alle associazioni di categoria e al mondo del lavoro. Grazie anche a Pier Paolo Baretta per una campagna elettorale con toni assolutamente civili. Ci siamo dati appuntamento per fare una chiacchierata personale a favore della città, visto che ci sono i 200 miliardi di recovery fund e ci sono promesse fatte in campagna elettorale da parte di tutto il Governo. Mi auguro che mantengano queste promesse, qualunque sia il sindaco».

LE PRIME AZIONI

«Domani - ha sorriso - porto a scuola mia figlia e me ne vado a dormire, perché sono in piedi da novembre a gestire emergenze. Perfino mentre infuriava la campagna elettorale, io ero impegnato a riaprire le scuole. E qualcuno mi ha accusato di disertare i dibattiti. Subito dopo - ha concluso - quando avremo gli eletti mi darò da fare per la squadra. Stavolta ho il vantaggio di 5 anni di esperienza e dopo 5 anni di esperienza so dove mettere le mani. Soprattutto dopo la campagna elettorale».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA