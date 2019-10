Brugnaro: «Airbnb deve essere limitata Il Governo mi sembra sensibile al tema»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Basta con la totale deregulation sugli affitti turistici. Il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso che sarà questo il prossimo fronte. «È un grave problema per la città - spiega - e deve essere in qualche modo limitato. Non ci sono leggi, ma intanto cerchiamo con ogni modo di contrastare il fenomeno, proponendo norme alla Regione e al Governo. Però sono convinto che, un piano discusso con tutti senza svantaggiare nessuno, ma capendo che bisogna restituire quegli appartamenti privati alla residenza potrebbe funzionare». Brugnaro si...