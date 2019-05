Brugnaro agli industriali: «Fusione targata Venezia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INDUSTRIALIVENEZIA «Sogno da anni una Confindustria unita con Padova e Treviso. Sono felicissimo e l'appoggerò come posso. Chiedo però solo una cosa: che si chiami Confindustria Venezia».Non c'era alcun dubbio che il sindaco Luigi Brugnaro sarebbe stato entusiasta della decisione di Confindustria Venezia-Rovigo di avviare le trattative per una possibile fusione con Assindustria Venetocentro (Padova e Treviso). LO ZAMPINOAnzi, non ci vuole un genio per capire come dietro tutto questo movimento ci sia anche il suo zampino. D'altronde,...