Bruciati in un anno più di 260 milioni maggiori spese ad Alleghe e Cortina

I DATIBELLUNO Trovare i dati precisi e dettagliati di quanti soldi finiscono nell'azzardo legalizzato non è un affare semplice. I dati relativi al 2018 sono ancora oggetto di elaborazione. E già questo la dice lunga sulla trasparenza dell'operazione. Che frutta soldi allo Stato, va detto. Ma quanti ne fa spendere in contrasto alla ludopatia e in termini sociali? Quante vite vengono distrutte dalle slot machine? Quante famiglie finiscono sul lastrico per colpa di lotterie e scommesse? Difficile a dirsi. Alcune cifre, però, rendono benissimo...