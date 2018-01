CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Bruciano i Panevin in tutto il circondario e la gente a Mestre e Venezia non respira.Sono schizzati alle stelle già venerdì sera i valori delle polveri sottili e sottilissime, appena accesi i falò tradizionali per salutare il nuovo anno, per bruciare la vecia.Ieri attorno a mezzogiorno il picco è stato registrato dalla centralina del parco Bissuola a Mestre con 276 microgrammi per metro cubo d'aria, toccando valori cinque volte superiori ai limiti di legge.Odore di bruciato e difficoltà a respirare registrate in più parti della città,...