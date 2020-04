Fabio Brotto sta combattendo contro il coronavirus in un letto della terapia intensiva. L'ex professore di filosofia del liceo Canova, 69 anni, riferimento dell'associazione Autismo Treviso, è stato colpito il mese scorso da un'infezione da Covid-19 che ha originato una polmonite. È stato ricoverato in ospedale a fine marzo. Qui è stato trasferito in rianimazione. E giusto una settimana fa è stato intubato. È necessaria la ventilazione assistita. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni. La lotta è dura. Nelle ultime ore amici ed ex allievi si sono idealmente stretti a lui e alla sua famiglia. A fronte delle numerose domande, mercoledì la moglie di Brotto ha deciso di raccontare con un post su Facebook come stanno andando le cose: «Fabio è ricoverato da più di tre settimane per polmonite da coronavirus. È in terapia intensiva e giovedì scorso è stato intubato. La situazione è seria, l'ossigenazione è ancora insufficiente e non ci sono stati miglioramenti ha messo nero su bianco Lia Zanatta sta combattendo una dura battaglia. I medici e il personale sanitario gli stanno dando il massimo supporto. Sono per noi giorni molto difficili, ma non ci abbandona la speranza. Il nostro cuore e i nostri pensieri sono sempre con lui». Dopo il post sono arrivate decine di messaggi di sostegno da parte di colleghi, ex allievi e amici, così come da tutte le persone che hanno incrociato l'attività di Brotto anche solo su internet. «Le sono davvero molto vicino scrive Antonio Calò, professore del liceo Canova e collega di Brotto suo marito è un grande. Un uomo giusto».

