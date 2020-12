L'APPELLO

JESOLO «Sono ben felice di essere il primo vaccinato, ma non è questo il punto centrale: posso essere anche il terzo, mi auguro che la popolazione aderisca in massa alla vaccinazione».

Le parole sono quelle di Lucio Brollo, primario del reparto di Medicina e riabilitazione dell'ospedale di Jesolo, dallo scorso marzo responsabile dell'Unità di malattie infettive aperta sempre nella struttura jesolana. Nelle scorse settimane aveva lanciato una sfida a chi sottovaluta la situazione, inviando queste persone a vedere dal vivo la sofferenza che c'è all'interno reparti covid: questa mattina sarà la prima persona all'interno dell'Ulss4 alla quale verrà somministrato l'atteso vaccino. Per questo ieri ha lanciato un appello alla popolazione, auspicando un'adesione collettiva. «Credo fermamente in questo vaccino spiega non ho alcun timore, nessun tipo di paura e esitazioni di nessun genere. Anzi, nella mia mente, da medico considero questo atto come un obbligo. Visto il lavoro che svolgo sono una persona che rientra tra le categorie a rischio, sento il dovere di vaccinarmi e di proteggermi. È un pensiero che all'interno del nostro ospedale è condiviso da tutti, l'intero personale ha dato la propria disponibilità».

LA LISTA

I vertici dell'Ulss4 hanno preparato la lista delle persone che saranno vaccinate: 50 le dosi a disposizione. I primi saranno i primari, poi sarà la volta di tutti gli altri, medici e infermieri che da mesi lavorano nei reparti del Covid Hospital. Poi, con l'arrivo delle altre dosi sarà la volta di tutti gli altri. Insomma, quanto basta per iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. «Sono consapevole aggiunge Brollo che questo rappresenta un momento storico, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che il problema non è risolto: serviranno ancora dei mesi, per questo tutti dovranno continuare a fare la propria parte. E poi auspico che ci sia davvero un'adesione di massa: per avere un risultato soddisfacente e risolvere il problema si deve vaccinare tra il 60 e il 70% della popolazione. Nella storia i vaccini hanno permesso di superare diverse malattie, sarà così ancora, ma serve un impegno ampiamente condiviso».

Giuseppe Babbo

