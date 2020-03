GLI ESEMPI

TREVISO La catena della solidarietà nei confronti di medici, infermieri e operatori sociosanitari non si spezza. Dal cibo agli indumenti, senza contare le donazioni. O piccoli gesti, come un disegno, che alleviano le fatiche di chi ogni giorno lotta a fianco dei pazienti. Di esempi se ne susseguono in continuazione. Ieri mattina un vassoio di cornetti fragranti è stato consegnato a ciascun reparto dell'ospedale di Oderzo. A pensarci è stata la Pasticceria Vienna di Claudio, Michela e Christian Bozzon. «La fidanzata di nostro figlio lavora in terapia intensiva e sappiamo quanto impegnative siano le loro giornate. Ci siamo chiesti come poter aiutare chi si prende cura di tante persone. Donazioni in denaro non ne possiamo fare, ma abbiamo il nostro laboratorio e le nostre mani. Così ci siamo messi a impastare ricavando tante brioches». «Solo un grande grazie per farci sentire la vostra vicinanza - ha scritto il primario di ostetrica e ginecologia Roberto Baccichet - Sono questi piccoli ma in realtà grandi gesti che alimentano la determinazione nel portare avanti quello che è il nostro dovere professionale».

IL CIBO

Il capitolo pizze è di certo quello più numeroso. Partiamo da Stefano Durante, il titolare del Saporoso di Conegliano. In questi giorni ha fatto da mangiare per tutti. Dai carabinieri alla guardia di finanza, da vari settori ospedalieri alla protezione civile. Solo lo scorso weekend ha sfornato 300 pizze e questa settimana il lavoro è continuato. «Senza lavoro impazzisco - dice - sono abituato a essere impegnato e mi sembra giusto dare una mano e rendermi utile. Non ho milioni di euro da donare, ma sono in grado di fare pizze a volontà». E ha lanciato un appello a tutti i ristoratori del coneglianese di fare come lui. In provincia di gesti simili se ne contano diversi: Nettuno di San Vendemiano, Pino di Preganziol, Al Portico di Giavera, Angolo goloso di Silea, Pasta Madre di Quinto, Bar da Vale di Spercenigo (consegnati club sandwich), solo per citarne alcuni. Si va poi dal tiramisù della famiglia Curtolo agli strudel del Vero bar di San Biagio di Callalta, passando per i gelati di Happy Eyes di San Trovaso e del Calipso di Roncade. Ci sono anche i dolci del gruppo alpini di Collabrigo consegnati all'ospedale di Conegliano. E poi c'è Mimmo, titolare di una pizzeria in zona Fiera: chiude il locale per portare le pizze al Ca' Foncello perché i suoi fattorini erano tutti impegnati in consegne.

IL MATERIALE

La Carine srl di Conegliano ha donato all'Azienda Zero della Regione abbigliamento per medici e infermieri: oltre cento camici da medico, 150 casacche, più di cento pantaloni e 15 paia di zoccoli da reparto. «Avevamo questo materiale pronto in magazzino dice il titolare Gino Bortoluzzi e ho pensato di regalarlo alla Regione». Singolare la storia che arriva invece da Mogliano. Anche il mondo del tatuaggio si è mobilitato per aiutare l'ospedale di Treviso, arrivando a donare 7mila euro. L'idea è stata dell'artista Giovanni Bignotto che ha fatto squadra e creato un team di artisti qualificati che hanno messo all'asta i loro quadri. Ogni tatuatore ha pubblicato sul suo profilo Fb il lavoro: base d'asta 50 euro. Tantissimi studi hanno partecipato: oltre ai duemoglianesi TSETattooStudio con Matteo Viviani e Dap dello Skingdom Tattoo Studio, IV dimensione con Stefano Fabretti, Cerbero di Gemma Pagotto, Andrea Pennacchia, Alvin Chirima del Serpe In Seno Tattoo Studio, Blackytattoo85, David Arato, Swangink, Coscienza di Ben, Lore_marc_tattooer, Eddink tattoo, Chirimablk, Roksanako, Kinemesi, Paolo Melasi, Bonvi311,Stefano Fabretti, Claudio.Oneshottsttoo, Jamespitbbull, Mariustv_tattoo, Aleriptapes, Luca Fedato, Madsurgery e Blkkitsune.

