L'AZIENDA

SAN FIOR Il Bricoman di San Fior riapre al pubblico. Una decisione inaspettata quella della catena di negozi di bricolage, ma del tutto in linea, almeno secondo la società, con il decreto della presidenza del consiglio dei ministri, che aveva incluso tra i servizi essenziali anche le ferramenta e chi commercia al dettaglio (qui ci starebbe un grosso punto di domanda) prodotti come vernici, piani vetro, materiale elettrico e termoidraulico. Fino a ieri Bricoman aveva scelto la linea dura: corsie chiuse (con stop in alcuni interi reparti) ma possibilità per privati e aziende di ordinare quanto necessario al telefono oppure on line, con successiva consegna direttamente a casa o ritiro in magazzino. Ora le cose però sono cambiate. «Oggi ci è stato comunicato che lunedì 23 (domani, ndr), il negozio verrà riaperto al pubblico - spiega un gruppo di lavoratori - rispettando tutte le normative del caso. Oltre alla discutibilità della decisione però, ci è stato detto che chi sceglie di non lavorare non potrà utilizzare ferie o permessi retribuiti, ma gli verranno scalati dei permessi non retribuiti. Una situazione ben diversa rispetto ai giorni precedenti, in cui abbiamo lavorato a orario ridotto scegliendo a discrezione, per le ore restanti, di utilizzare ferie o permessi pagati».

CHAT AZIENDALE

A chi non era al lavoro (in magazzino) in questi giorni, l'ordine di comunicare l'eventuale disponibilità è arrivato via WhatsApp. «Dicendoci di dare una risposta veloce per poter pianificare i turni - spiegano i lavoratori -, senza fornire risposte concrete alle nostre perplessità. Che riguardano non solo l'impossibilità di utilizzare le ferie, ma anche la disponibilità limitata dei dispositivi di protezione individuale. Molti colleghi, ovviamente, si sono sentiti come con una pistola puntata alla tempia e hanno dato il proprio consenso pur di percepire lo stipendio. Il fatto è che comunque ci saranno delle turnazioni, e chi lavorerà la prossima settimana, ad esempio, rimarrà a casa in quelle successive, sempre utilizzando permessi non retribuiti». Per i lavoratori la decisione di riaprire, seppur con le modalità consentite dalla legge (vedasi gli ingressi contingentati nei supermercati), lascia perplessi perchè «i clienti che necessitavano davvero dei nostri beni e servizi si stavano adeguando alle nuove modalità di vendita. Infatti abbiamo registrato un netto aumento di ordini on line e telefonici. Siamo tutti in emergenza e tutti stiamo facendo la nostra parte, ma la decisione di retrocedere con la riapertura è una mossa contro tutto quello per cui stiamo lottando».

IL SINDACO

«Il centro commerciale deve rimanere chiuso» commenta perentorio il sindaco di San Fior Giuseppe Maset, che nelle prossime ore scriverà una lettera ai vertici di Bricoman per convincerli a fare un passo indietro. «Stiamo rischiando col fuoco - continua il primo cittadino -. Bisogna che tutti rimangano a casa, senza grandi eccezioni. Lunedì, se Bricoman riaprirà, manderò subito una pattuglia dei vigili a controllare che siano rispettate le disposizioni di legge. Ma chiedo a tutti di fare una riflessione, in questo momento, lo dico con un cuore in mano: bisogna uscire di casa il meno possibile. Anche la spesa, bisogna cercare di farla massimo una volta a settimane, e dove possibile utilizzare i servizi di consegna a domicilio».

Alberto Beltrame

