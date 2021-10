Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO MORONIPADOVA «Per sostenere aziende, negozi e pubblici esercenti, in due anni abbiamo messo in campo 15 milioni di euro». I numeri diffusi ieri da Confesercenti non lasciano di certo indifferente l'assessore alle Attività produttive Antonio Bressa. Le oltre mille imprese che quest'anno non vedranno la luce sono destinate ad avere delle ripercussioni anche sulla città. D'altro canto, in centro storico non si contano più le...