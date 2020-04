«Deceduti a San Donà? Nessun elemento che possa fare crescere la preoccupazione. Ci sono più abitanti e ci sono stati più contatti tra le persone rispetto ad altri territori». Il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza, analizza il dato balzato agli occhi di tutti, preoccupando e non poco i sandonatesi: da quando l'emergenza Covid-19 ha iniziato ad alzare l'asticella della pericolosità, si sono contati 18 decessi, 12 dei quali residenti proprio a San Donà. «Anche noi abbiamo preso in considerazione questo dato continua Bramezza ma non abbiamo trovato elementi tali da preoccupare. Continueremo, comunque, a monitorare».

Gli fa eco il dottor Luigi Nicolardi, il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4. «Abbiamo ragionato su questo dato, però ritengo non ci sia un nesso con una particolare gravità in questa zona del territorio. Va considerato il numero di abitanti di San Donà, molto superiore a molti altri comuni e quindi i rapporti più frequenti che ci sono stati, anche da un punto di vista economico. Anche per quanto riguarda i cittadini risultati positivi, il numero è maggiore per le proporzioni con le dimensioni e la tipologia di questo territorio. Stiamo in ogni caso sorvegliando e monitorando tutto, anche il tasso di mortalità; però non possiamo tirare conclusioni affrettate. Può dipendere da tanti fattori e non ci si può attenere solo ai numeri, così come da ciò che può essere capitato in passato, ovvero prima dell'11 marzo, prima della chiusura completa. Tutte le valutazioni si potranno fare poi. In ogni caso mi sento di dire che la preoccupazione c'è da parte dei cittadini per quanto sta avvenendo, ma non certo perché qui siamo a San Donà». In attesa di avere i nuovi aggiornamenti, il dottor Nicolardi analizza i dati degli ultimi giorni. «Nell'analisi delle positività di questi giorni va tenuto conto che si tratta di tamponi rilevati tra il 21 e il 23 marzo argomenta Nicolardi . Abbiamo notato un leggero miglioramento ma bisognerà attendere ancora diversi giorni per vedere significative riduzioni. Pertanto si raccomanda alla popolazione di mantenere tutte le buone azioni di prevenzione alla diffusione del virus». (f.cib)

© RIPRODUZIONE RISERVATA