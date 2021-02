IL COLLOQUIO

BELLUNO «Si tratta del primo evento di questa rilevanza durante la pandemia. Per questo stiamo lavorando anche per scongiurare le possibili situazioni che possono mettere a rischio contagio chi è coinvolto e di riflesso la popolazione». Lo scorso mese era il questore di Milano, la prossima settimana sarà il prefetto dei Mondiali. Da fine 2020 Sergio Bracco, 61 anni, occupa lo scranno più importante di Palazzo Rettori a Belluno.

Dottore partiamo dall'inizio, come si trova a Belluno?

«Francamente è come me lo aspettavo: un contesto molto diverso dal mio precedente. Sono contento di averlo trovato lungo la mia strada. Qui ho trovato gente semplice e vera: affronto con molto piacere questo incarico».

Senta, invece, sul fronte dei Mondiali come procede la macchina organizzativa?

«Più ci avviciniamo all'evento più il lavoro diventa assorbente. C'è il coordinamento di varie attività, ci si dedica man mano che ci si avvicina all'evento. Fondazione ha fatto un ottimo lavoro, con l'impegno delle forze dell'ordine abbiamo fatto il resto. Tutto si sta mettendo apposto».

La pandemia ha reso tutto più complicato, per fortuna il contagio sembra aver lasciato una tregua.

«Invece questo è il momento più delicato, ora che si abbassa la curva. Basta poco che risalga. Non possiamo permetterci di far calare l'attenzione. È un fenomeno che non è finito. Per questa ragione ora bisogna mantenere alta l'attenzione».

Tutti gli attori coinvolti nell'organizzazione hanno capito l'importanza di lavorare con attenzione al tema contagio?

«C'è grande consapevolezza su questo fronte e c'è stato un grande lavoro sulla prevenzione».

In autunno si era arrivati ad ipotizzare un rinvio del Mondiale al 2022. Sarebbe stata una soluzione migliore, vedendo come sono andate le cose?

«C'era stato un tentativo ma mi pare sia stata anche una questione di calendari. Certo è un peccato che un Mondiale si svolga senza pubblico in un anno con così tanta neve».

Ma sulla riapertura degli impianti lei che opinione ha?

«Sicuramente se gli impianti fossero stati aperti questo avrebbe reso più difficile la gestione del pubblico. Le strutture sono comuni tra atleti e utenti. Una convivenza non semplice. Gli atleti nella bolla infatti non si devono rapportare con persone esterne e sarebbe stato difficile da attuare. Quando riapriranno gli impianti servirà grande attenzione. Ci sono molte possibili occasioni di contagio, ci vorrà grande attenzione. Penso per esempio ai rifugi».

Senta, la prefettura ha preso dei provvedimenti per limitare la circolazione dei mezzi pesanti nei giorni caldi della competizione ma la viabilità per Cortina rimane estremamente fragile, vi preoccupa questo fronte?

«Abbiamo preso dei provvedimento che prevedono maggiori divieti nei fine settimana per limitare il traffico pesante, ma è chiaro che c'è comunque un grande flusso di traffico diretto verso Cortina. L'obiettivo è evitare che ci siano dei blocchi».

Altro fronte quello delle possibili infiltrazioni mafiose. In questa provincia ci sono già state due interdittive. Sono giustificati i timori?

«Questa provincia adesso che è interessata da questi eventi ha molti occhi puntati. Ci saranno cantieri e non si può certamente escludere l'interesse della criminalità organizzata. Per questa ragione c'è grande attenzione delle forze dell'ordine».

Un pericolo che si inserisce in uno scenario senza precedenti: la pandemia ha messo a dura prova il comparto turistico.

«È un tema che non sottovalutiamo. La mancanza di liquidità potrebbe spingere qualcuno a rivolgersi alla criminalità consentendo alla malavita di inserirsi nell'economia legale e prendendosi l'azienda. Anche su questo c'è grande attenzione».

Se oggi dovesse indicare una priorità del suo ufficio, indicherebbe questa?

«Condivido le preoccupazioni. Sicuramente è una delle priorità e lo sarà quando aumenteranno i cantieri e ci saranno grandi appalti. Ma non è l'unica priorità, C'è anche il fronte della protezione civile».

Andrea Zambenedetti

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA