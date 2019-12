CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRACCIO DI FERROBELLUNO «Ho appreso dell'avvenuta notifica del decreto che impone il vincolo dell'area alpina compresa tra il Comelico e la Val d'Ansiei. Si tratta di un mero elenco di prescrizioni e limitazioni stilato senza la benché minima conoscenza delle peculiarità del territorio montano, contro il quale ricorreremo in ogni sede opportuna». Per il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il documento inviato ieri mattina dal ministero a Auronzo e cinque comuni del Comelico suona come uno schiaffo. Un atto ostile, soprattutto alla...